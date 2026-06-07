На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 червня. Розпочалася 1565 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення. Противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили три атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб росіян просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости