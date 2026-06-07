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На Харківщині через атаки дронів горіли АЗС, автівка та ліс

На Харківщині через атаки дронів горіли АЗС, автівка та ліс

Рятувальники ДСНС Харківщини протягом доби залучалися до гасіння трьох пожеж, спричинених обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Іванівка Ізюмського району внаслідок падіння БпЛА загорілася хвойна підстилка на площі 1 га.

У селі Молодова Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона горів автомобіль на площі 6 кв. м. Постраждала одна людина.

У місті Дергачі Харківського району внаслідок атаки БпЛА на АЗС горіли дві наземні ємності з паливом на площі 10 кв. м.

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено три легкові автомобілі. Без загоряння. Постраждала одна людина.

Агентство Телевидения Новости

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