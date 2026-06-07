На Харківщині через атаки дронів горіли АЗС, автівка та ліс

Рятувальники ДСНС Харківщини протягом доби залучалися до гасіння трьох пожеж, спричинених обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Іванівка Ізюмського району внаслідок падіння БпЛА загорілася хвойна підстилка на площі 1 га.

У селі Молодова Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона горів автомобіль на площі 6 кв. м. Постраждала одна людина.

У місті Дергачі Харківського району внаслідок атаки БпЛА на АЗС горіли дві наземні ємності з паливом на площі 10 кв. м.

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено три легкові автомобілі. Без загоряння. Постраждала одна людина.

Агентство Телевидения Новости