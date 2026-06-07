Протягом доби окупанти били по Харкову та 17 населених пунктах області, є постраждалі

З 6 по 7 червня обстрілів зазнали Харків та 17 населених пунктів області. Одна людина загинула, п’ятеро постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок влучання БпЛА пошкоджено офісну будівлю та автомобіль.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували шість КАБів, п’ять БпЛА «Молнія», 10 FPV-дронів та 32 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Баранівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок (с. Одноробівка), 4 автомобілі, магазин (сел. Золочів), приватний будинок (с. Корбині Івани), 2 адмінбудівлі (м. Богодухів, с. Сінне);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Хатнє), цивільне підприємство (сел. Приколотне), 2 багатоквартирні будинки (с. Мирне);

у Харківському районі пошкоджено скутер (сел. Слатине), приватний будинок (с. Безруки);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів).

Агентство Телевидения Новости