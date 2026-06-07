На Покровському напрямку загинув нацгвардієць із Харківщини

На Донеччині загинув солдат Валерій Солдатенко з Харківської області. Військовослужбовець поліг під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Валерій Солдатенко народився 14 лютого 1991 року в Харкові. Виховувався у дитячому будинку-інтернаті в селищі Кочеток Чугуївського району. Після закінчення дев’яти класів вступив до училища та здобув професію столяра.

У 2010 році Валерій переїхав до селища Краснопавлівка. Там він створив сім’ю.

У 2025 році Валерій Солдатенко став на захист України. Проходив службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів Національної гвардії України.

30 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області солдат Валерій Солдатенко загинув внаслідок удару російського дрона-камікадзе.

Агентство Телевидения Новости