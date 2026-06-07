Одна людина загинула, шестеро постраждали: наслідки ударів рф по Харківщині за добу

Минулої доби російські військові обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Проти цивільного населення окупанти застосовували безпілотні літальні апарати різних типів та керовану авіацію. Одна людина загинула, шестеро постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У результаті удару по Харкову пошкоджено офісну будівлю та автомобіль.

У селі Безруки та місті Дергачі ударами пошкоджено приватні будинки та автозаправну станцію.

Внаслідок влучання російського дрона на території Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік. У селі Руські Тишки поранені чоловік та жінка.

Військовослужбовці атакували населені пункти Купʼянського району. Через удар FPV-дроном поранено цивільного чоловіка у селі Сподобівка.

Також пошкоджені будинки в селі Борівське.

У Богодухові пошкоджено адміністративну будівлю. У Богодухівському районі внаслідок влучання БпЛА в селі Корбині Івани пожежею знищено житловий будинок. В селі Сінне частково зруйновано дах адміністративної будівлі через влучання FPV-дрона.

У селищі Золочів FPV-дрон на оптоволокні влучив в припарковані цивільні автівки. Осколкове поранення дістав 58-річний місцевий житель. Його доставили до медичного закладу. Пошкоджено автомобілі, мікроавтобус та приміщення магазину.

В селі Баранівка зруйновано приватні будинки. Через влучання керованих авіабомб зазнали руйнувань одноповерховий та двоповерховий багатоквартирні будинки в селі Одноробівка.

Внаслідок атак росіян на території Вовчанської громади зайнялася пожежа. Знищено будинок. Дістав поранення 57-річний житель села Бударки. Чоловіка з пораненнями та опіками шпиталізували.

В Чугуївському районі зафіксовано влучання безпілотника на автодорозі. Внаслідок вибуху зайнялась цивільна автівка. Тілесні ушкодження дістала жінка 46 років. Її доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости