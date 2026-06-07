Війська рф тричі били по Золочівській громаді дронами: є постраждалий

Протягом 7 червня російські війська завдали трьох ударів безпілотниками по населених пунктах Золочівської громади Харківської області. Унаслідок атак пошкоджено будівлі підприємств, вантажівку та приватний будинок.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Близько 00:10 7 червня окупанти вдарили безпілотником невстановленого типу по селу Рясне. Внаслідок влучання у будинок гострої реакції на стрес зазнав 74-річний чоловік. У місцевій лікарні йому надали медичну допомогу.

О 10:10 російські військові атакували FPV-дроном селище Золочів. У результаті влучання пошкоджено приміщення місцевого сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Через пів години, о 10:40, війська рф вдруге завдали удару FPV-дроном по Золочеву. На території приватного підприємства було пошкоджено вантажний автомобіль DAF. Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости