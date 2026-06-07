На Харківщині окупанти атакували в напрямку Охрімівки та Глушківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 червня. Триває 1565 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 71 раз атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська один раз намагалися прорвати оборону в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости