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На Харківщині окупанти атакували в напрямку Охрімівки та Глушківки
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 червня. Триває 1565 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби окупанти 71 раз атакували позиції Сил оборони.
На Південно-Слобожанському напрямку російські війська один раз намагалися прорвати оборону в напрямку Охрімівки.
На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.