У Харкові пропонують перейменувати ще понад 30 вулиць і дві станції метро

Активісти направили звернення до Харківської міської ради та Харківської обласної військової адміністрації із закликом завершити процес деколонізації у місті. Автори ініціативи пропонують перейменувати низку вулиць, провулків, проспектів та дві станції метро.

Про це повідомили в ГО «Деколонізація. Україна».

За словами активістів, частина пропозицій щодо перейменування, поданих ще у 2024 році, досі не була реалізована. У зв’язку з цим вони закликали повернутися до розгляду цих ініціатив.

Серед запропонованих змін – перейменування станції метро «Академіка Павлова» на «Василя Стуса», а станції «23 Серпня» – на «Павлове Поле».

Також пропонується змінити назви низки вулиць, проспектів і провулків. Зокрема, проспект Жуковського пропонують перейменувати на проспект Гетьмана Мазепи, вулицю Академіка Павлова – на вулицю Романа Шухевича, вулицю Гаршина – на вулицю Степана Бандери, вулицю 23 Серпня – на вулицю Симона Петлюри, а вулицю Герцена – на вулицю Ольги Кобилянської.

Активісти оприлюднили перелік пропозицій для громадського обговорення та зауважень.

Агентство Телевидения Новости