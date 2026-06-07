У Запоріжжі російський дрон влучив в електровоз Укрзалізниці

7 червня російські війська атакували об’єкт Укрзалізниці. У Запоріжжі російський безпілотник влучив в електровоз.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Завдяки роботі моніторингової групи та своєчасній евакуації локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

В Укрзалізниці зазначили, що російські війська продовжують системно атакувати залізничну інфраструктуру та рухомий склад.

«Важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози», – наголосили в компанії.

Агентство Телевидения Новости