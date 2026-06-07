У Харкові на пожежі постраждала жінка, двох людей врятували

7 червня об 11:51 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі двоповерхового будинку в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників горіли домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 30 кв. м.

Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували двох людей, серед яких чоловік, який через стан здоров’я не міг самостійно пересуватися. Також внаслідок пожежі постраждала жінка.

На місці працювала психолог ДСНС, яка надавала необхідну підтримку постраждалим.

О 13:30 пожежу локалізували, а о 15:14 повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости