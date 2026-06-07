Росіяни вдарили дроном по авто вибухотехніків на Харківщині: один загиблий, четверо постраждалих

7 червня в Ізюмському районі Харківської області загинув працівник вибухотехнічної служби поліції. Ще троє правоохоронців і цивільна людина дістали поранення внаслідок удару російського БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, поблизу села Чистоводівка Ізюмського району працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

Під час роботи вибухотехніків на місці події російський БпЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина. Всім постраждалим надається медична допомога.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости