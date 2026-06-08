ДНК-експертиза підтвердила загибель військового з Харківщини, який вважався зниклим безвісти

Стало відомо про загибель військовослужбовця Сергія Русанова з Валківської громади Харківської області. Боєць 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка зник безвісти під час виконання бойового завдання у грудні 2024 року.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Сергій Русанов народився 25 серпня 1972 року в селі Благодатне. Навчався у Серпневій школі, після чого здобув фах водія у Богодухівському професійному училищі. З 1990 по 1992 рік проходив строкову військову службу в Німеччині. Після повернення працював водієм у місцевому господарстві, а згодом – на пилорамі ПСП «Нове життя».

У 1999 році Сергій Русанов створив родину. Разом із дружиною Світланою виховав п’ятьох дітей – чотирьох доньок та сина. У лютому 2023 року після отримання повістки долучився до лав Збройних сил України у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Виконував бойові завдання на Куп’янському напрямку, брав участь у боях під Бахмутом, Костянтинівкою та Часовим Яром.

Під час служби військовий дістав поранення та контузію, проходив лікування і реабілітацію у військовому шпиталі в Дніпрі, після чого повернувся до підрозділу та продовжив службу на Курському напрямку. 14 грудня 2024 року поблизу села Камишевка Суджанського району Курської області під час виконання бойового завдання він зник безвісти внаслідок після удару російського дрона.

За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель захисника. За службу Сергій Русанов був нагороджений медаллю «Ветеран війни» та нагрудним знаком «92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка».

Агентство Телевидения Новости