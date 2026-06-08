Росіяни запустили по Україні 155 дронів: ППО працювала на півночі, півдні та сході країни

У ніч на 8 червня, починаючи з 18:00 7 червня, окупанти атакували Україну 155 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 124 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Агентство Телевидения Новости