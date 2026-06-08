Протягом доби росіяни били по Харкову та 13 населених пунктах області

З 7 по 8 червня ударів зазнали Харків та 13 населених пунктів області, постраждали п’ятеро людей. Для ударів по Харківщині окупанти застосували два КАБи, 10 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», п’ять БпЛА «Молнія», дев’ять FPV-дронів та 31 БпЛА, тип яких встановлюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Між селами Чорноглазівка та Калинове Золочівської громади постраждав 49-річний чоловік; у селі Вишневе Старосалтівської громади зазнала гострої реакції на стрес 50-річна жінка; у селі Олександрівка Шевченківської громади зазнала травм 52-річна жінка; у селищі Борова постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка. Також медики надали допомогу 74-річному чоловіку, який 6 червня постраждав внаслідок обстрілу в селі Рясне Золочівської громади.

За даними поліції, поблизу села Чистоводівка Ізюмського району під час знешкодження безпілотника невстановленого типу, який не здетонував, російський БпЛА влучив у автівку правоохоронців. Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові росіяни атакували безпілотниками Київський та Холодногірський райони, пошкоджено складські приміщення, залізничну інфраструктуру, будівлю, що не експлуатується;у Богодухівському районі пошкоджено ангар, автомобіль (м. Богодухів), приватний будинок (с. Івано-Шийчине), автомобіль (сел. Золочів), трактор (с. Чорноглазівка);у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Великий Бурлук), 2 приватні будинки, електромережі, гараж, автомобіль (с. Мирне); 2 приватні будинки (с. Борівське, с. Олександрівка);в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Архангелівка), фермерське господарство (с. Сухий Яр);у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), теплицю (м. Дергачі), автомобіль (с. Лісне);у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Білий Колодязь).

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