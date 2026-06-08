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Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Партія прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах, отримавши 49,81% голосів. Центральна виборча комісія завершила підрахунок бюлетенів з усіх виборчих дільниць.

Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода та news.am.

Перемогу у парламентських виборах здобула партія Ніколи Пашиняна «Громадянський договір», яка отримала 49,81% голосів після опрацювання результатів з усіх 2005 виборчих дільниць.

На другому місці опинився альянс партій «Сильна Вірменія» з результатом 23,29%, а на третьому – альянс «Вірменія», який підтримали 9,94% виборців. Четверту позицію посіла партія «Процвітаюча Вірменія» з результатом 4,00%.

Таким чином, прохідний бар’єр на виборах подолали чотири політичні сили: «Громадянський договір», альянси «Сильна Вірменія» та «Вірменія», а також партія «Процвітаюча Вірменія».

Агентство Телевидения Новости

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