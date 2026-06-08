Пошкоджені будинки, ферма, теплиці та залізниця: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби армія рф обстрілювала Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Для ударів росіяни застосували безпілотники різних типів та керовані авіаційні бомби. Постраждали семеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Уночі військові рф завдали дронового удару по Харкову Пошкоджено складські приміщення, залізничну інфраструктуру та будівлю, яка не експлуатується.

Унаслідок удару БпЛА сталося загоряння будинку у селищі Козача Лопань Харківського району. У селі Лісне зафіксовано влучання дрона в цивільний автомобіль. У місті Дергачі пошкоджено теплиці.

У селі Івано-Шийчине Богодухівського району ударом БпЛА пошкоджено будинок. У місті Богодухів пошкоджено приміщення ангара та автомобілі.

У селищі Золочів пошкоджено автомобіль.

Війська рф здійснили обстріл БпЛА села Рясне. Гостру реакцію на стрес дістав 74-річний чоловік.

Також росіяни завдали удару дроном по трактору на полі поблизу села Чорноглазівка. Осколкове поранення дістав 49-річний чоловік, його доставили до лікарні.

На автодорозі поблизу села Чистоводівка Ізюмського району постраждав цивільний 30-річний чоловік.

У селі Архангелівка внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. У селі Сухий Яр пошкоджено фермерське господарство.

У селі Мирне Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено гараж та приватний автомобіль. У селищі Борівське та селі Мирне пошкоджено будинки.

У селі Олександрівка Шевченківської громади зазнали травм 54 та 52-річні жінки.

Пошкоджено багатоквартирний будинок у селищі Великий Бурлук.

Вранці 8 червня через обстріл у селищі Великий Бурлук пошкоджено автомобіль. Отримали тяжкі поранення чоловіки 41 та 39 років. Постраждалих госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости