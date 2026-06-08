На Харківщині п’яний водій протаранив паркан будинку, є постраждалий

7 червня у місті Берестин Харківської області сталася ДТП за участю нетверезого водія автомобіля Daewoo Nexia, який протаранив паркан та влетів на подвір’я приватного будинку. Внаслідок аварії травмувався пасажир авто.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Nexia, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався зі сторони зони відпочинку на річці Берестова. Чоловік не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя.

Після цього автомобіль врізався в паркан будинку та сарай. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Пасажир автомобіля дістав тілесні ушкодження, зокрема рани обличчя та перелом ребра. Від госпіталізації чоловік відмовився.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Агентство Телевидения Новости