Від прибиральниці до кухаря: як жителі Харківщини змінюють професію через попит на ринку праці

Змінити роботу на більш затребувану та з вищою зарплатою хоче пані Дарина. Зараз підробляє прибиральницею у кафе та цікавиться, як можна перевчитись на сушистку або кухаря. На її думку, заробітна плата у двадцять-двадцять п’ять тисяч гривень є прийнятною на новому місці.

Дарина Крамаренко, харків’янка

У мене взагалі дві вищі освіти. Я закінчила інститут культури за спеціальністю викладач музичного мистецтва та фортепіано. Але, на жаль, моя професія зараз не дуже затребувана. Тому мені потрібно перекваліфікуватися. Хочу перекваліфікуватися на кухаря, тому що ця професія зараз дуже потрібна.

Співробітники навчального закладу, біля якого затрималася жінка, пригощають потенційних абітурієнтів смаколиками. Поряд – макети «розумних» будинків, які зробили студенти разом із викладачами.

Дмитро Альохін, представник навчального закладу

Місту дуже не вистачає робітничих професій. На жаль, по місту прилітають ракети та “шахеди”, місто руйнують, і його потрібно відновлювати, піднімати. Ми стаємо більш європейською державою, тому місто потрібно відбудовувати.

Школярі тут можуть пройти профорієнтаційне тестування. За десять хвилин професію не обереш, а от визначитися з напрямком майбутньої роботи – можливо.

Олена Путінцева, фахівчиня профорієнтації Харківського обласного центру зайнятості

Надаються приклади професій, і дитина обирає ту, яка їй подобається найбільше. Далі система аналізує відповіді та визначає, яка сфера більше підходить — соціальна, підприємницька та інші.

Роботодавці та професійно-технічні заклади конкурують за кожного кваліфікованого робітника чи студента. На прикладі цього обладнання показують, як вчать майбутніх зварювальників.

Олексій Рижков, майстер виробничого навчання Харківського центру профтехосвіти

Це симулятор зварювальника, виконаний у вигляді справжнього зварювального апарата, але всередині знаходиться звичайний комп’ютер. На ньому можна відпрацьовувати вправи, з’єднання деталей, кут нахилу та правильне положення інструмента під час роботи.

За даними обласного центру зайнятості, на Харківщині зареєстровані майже сім тисяч безробітних. Серед шукачів роботи майже три чверті – це жінки та двадцять п’ять відсотків чоловіків. Залежно від громади, попит на працівників різний. Найбільше бракує робітників, потрібні вчителі та лікарі.

Денис Олійник, директор Харківського обласного центру зайнятості

У молоді зараз більше очікувань. Роботодавець хоче отримати професійного працівника сьогодні й зараз. Є певні труднощі, пов’язані з міграцією населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Люди переїжджають, намагаються закріпитися на новому місці. Саме для цього ми й проводимо такі заходи та забезпечуємо цю координацію.

У нинішньому ярмарку вакансій брали участь понад півтора десятка роботодавців та шістнадцять закладів профосвіти. Та більшість заходів центру зайнятості, за словами керівника, проводять в онлайн-режимі. Йдеться про тренінги, зібрання, особливу увагу приділяють працевлаштуванню ветеранів війни.





Агентство Телевидения Новости