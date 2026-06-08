На Філіппінах стався потужний землетрус: загинули щонайменше 19 людей, понад 130 поранені

На півдні Філіппін стався потужний землетрус, унаслідок якого загинули щонайменше 19 людей. Ще 134 людини дістали поранення.

Про це пише BBC.

Землетрус магнітудою 7,8 стався біля узбережжя міста Генерал-Сантос на острові Мінданао, найбільшому острові південної частини Філіппін. За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології, осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

За інформацією служби цивільного захисту, кількість загиблих вже зросла до 19 осіб. Ще 134 людини дістали поранення, а семеро вважаються зниклими безвісти. Остаточні дані мають бути підтверджені Національною радою зі зниження ризику лих та управління надзвичайними ситуаціями.

Після землетрусу попередження про цунамі оголосили на Філіппінах, в Індонезії та Японії. Згодом у регіоні зафіксували хвилі висотою від кількох сантиметрів до 1,4 метра, після чого більшість попереджень було скасовано.

У постраждалих районах пошкоджено будівлі. Через стихійне лихо призупинили заняття в навчальних закладах.

Наразі на Мінданао тривають пошуково-рятувальні роботи та надання допомоги постраждалим.

Агентство Телевидения Новости