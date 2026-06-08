Розбій біля «Наукової» та серія крадіжок: двоє харків’ян отримали понад вісім років тюрми

У Харкові суд визнав винними двох місцевих жителів у розбої та крадіжках, скоєних в умовах воєнного стану. Один із засуджених також викрадав майно комунальних підприємств, завдавши збитків майже на 70 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2023 році у Харкові безробітний місцевий мешканець регулярно «полював» на майно комунальних підприємств. Він проникав до каналізаційних люків, де за допомогою заздалегідь підготовленого інструменту відрізав телефонні кабелі зв’язку, що належали Харківській філії АТ «Укртелеком». На цьому не зупинився і згодом викрав 5 автоматичних повітровідвідників з горища житлового будинку, привласнивши майно КП «Харківські теплові мережі». Загальна сума вкраденого – майже 70 тис. гривень.

У січні 2024 року зловмисник гуляв містом зі своїм знайомим поблизу станції метро «Наукова». Там вони помітили перехожого, який був у стані алкогольного сп’яніння, та вирішили скористатися його безпорадністю. Спочатку втерлися до нього в довіру та запропонували випити разом, а згодом ввели його в оману, пообіцявши допомогти викликати знайомого таксиста.

Під цим приводом спільники змусили потерпілого піти за ними, після чого перейшли до відкритого нападу. Чоловік почав тікати, однак зловмисники його наздогнали та повалили на землю. Один із них почав бити потерпілого ногами по голові, поки інший обшукував кишені. Рецидивісти викрали у нього грошові кошти та майно на загальну суму майже 10 тис. гривень, які витратили на власні потреби. Внаслідок нападу чоловік дістав травми середнього ступеня тяжкості.

Фігурантів було затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. На вирок вони очікували під вартою. У суді обвинувачені вину визнали в повному обсязі, щиро розкаялися та попросили пробачення у потерпілого.

Обох чоловіків визнано винними у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Одному з них додатково інкриміновано крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення та сховище, вчинену повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

З урахуванням попередніх вироків, суд призначив їм покарання у виді восьми років 1 місяця та 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна відповідно.

Агентство Телевидения Новости