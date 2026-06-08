Нацгвардійці оприлюднили кадри знищення російських позицій на Південно-Слобожанському напрямку

Оператори безпілотних літальних апаратів 5-ї Слобожанської бригади НГУ продовжують завдавати ударів по позиціях російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. У бригаді оприлюднили кадри результатів роботи дронів.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Основним завданням підрозділу залишається завдання максимальних втрат противнику та підтримка підрозділів піхоти.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результати роботи ударних дронів за останні дні. У першому епізоді показано ураження бліндажа російських військових у тилу противника.

Другий фрагмент демонструє удар по вогневій позиції окупантів. У третьому епізоді зафіксована бойова робота під час виявлення та ураження цілей.

Агентство Телевидения Новости