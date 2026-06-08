За тиждень через обстріли окупантів на Харківщині загинуло п’ятеро людей

Упродовж минулого тижня російських ударів зазнали Харків та 75 населених пунктів області.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словамт, внаслідок обстрілів постраждали 76 людей, серед них – 5 дітей: дівчатка 2, 11, 12, 14 років і 17-річний хлопець

П’ятеро людей загинули.

Троє чоловіків зазнали травм через підриви на вибухонебезпечних предметах.

Армія рф активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

▪️10 ракет;▪️9 КАБ;▪️86 БпЛА типу «Герань-2»;▪️4 БпЛА типу «Ланцет»;▪️45 БпЛА типу «Молнія»;▪️51 fpv-дрон;▪️274 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура міста Харків, де пошкоджено 3 багатоквартирні і 12 приватних будинків, навчальний заклад, заклад дошкільної освіти, адміністративну будівлю, храм, 2 офісні будівлі, 4 цивільні підприємства, АЗС, магазин, залізничну інфраструктуру, електромережі, складські приміщення, гараж, 10 автомобілів.

Суттєві пошкодження — в Богодухівському районі: 2 багатоквартирні й 23 приватні будинки, 4 адмінбудівель, будинок культури, магазин, фермерське господарство, 3 складські приміщення, залізнична інфраструктура, електромережі, 9 господарчих споруд, 2 гаражі, 2 вантажні й 17 легкових автомобілів, 2 трактори.

У Харківському районі окупанти пошкодили 2 багатоквартирні й 25 приватних будинків, амбулаторію, 4 магазини, аптеку, 3 цивільні підприємства, ферму, 3 складські будівлі, залізничну інфраструктуру, 3 господарчі споруди, теплицю, 11 вантажних і 15 легкових автомобілів, молоковоз, скутер.

Агентство Телевидения Новости