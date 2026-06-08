Україна отримала новий транш від ЄС: куди підуть гроші

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро.

Загалом у межах механізму Ukraine Facility Україна вже отримала понад 29,4 млрд євро.

Отримані кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальної та гуманітарної сфери.

Свириденко зазначила, що це вже сьомий транш за програмою Ukraine Facility. Для його отримання Україна виконала 11 індикаторів Плану України, які охоплюють сфери державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Агентство Телевидения Новости