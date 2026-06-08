Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:39
Просмотров: 77

Терехов: опалювальний сезон залежить від захисту енергооб’єктів

Терехов: опалювальний сезон залежить від захисту енергооб’єктів

Безпека енергооб’єктів — це головна умова для стабільного опалювального сезону в Харкові.

Як повідомляє міськрада, про це міський голова Ігор Терехов заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, підготовка до наступної зими в Харкові почалася ще до завершення попереднього опалювального сезону.

«Зараз продовжуємо створювати енергетичні острови: встановлюємо блочно-модульні котельні, нову когенерацію. Головне, щоб ми захистили те, що встановлюємо. Від цього залежатиме проходження опалювального сезону. Ми певні функції взяли на себе, певні – держава щодо захисту цих об’єктів. Працюємо разом, щоб пережити наступну зиму», – зазначив мер.

Також міський голова наголосив, що війна вимагає нових підходів до організації тепло-, енерго- та водопостачання. Зокрема, Україна має поступово переходити від великих централізованих джерел до більш диференційованої системи, яка дозволить оперативніше реагувати на виклики війни та підвищить стійкість інфраструктури до російських ударів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 