З харківського забудовника хочуть стягнути майже три мільйони гривень заборгованості за пайову участь

Прокурори у Харкові подали позов на забудовника, який «забув» віддати місту майже 3 млн грн за будівництво.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Через несплату пайового внеску при зведенні житлового комплексу Харків недоотримав мільйони гривень, що мали піти на розвиток міської інфраструктури. Прокуратура вимагає у забудовника повернути «зекономлені» кошти до бюджету.

Встановлено, що упродовж 2019 – 2021 років на замовлення обслуговуючого кооперативу збудовано та введено в експлуатацію ЖК у Харкові.

Однак всупереч вимогам законодавства замовник проігнорував обов’язок щодо сплати коштів пайової участі: не звертався із заявою про визначення розміру внеску до введення об’єкта в експлуатацію та не уклав відповідний договір.

Внаслідок цього було порушено право Харківської міської ради на отримання коштів для розвитку інфраструктури міста.

Загальна сума боргу з урахуванням інфляційних витрат і 3% річних складає майже 3 млн гривень.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури Харкова звернувся до суду з позовною заявою в інтересах держави до кооперативу з вимогою стягнути з відповідача безпідставно збережені кошти пайової участі за несвоєчасне виконання зобов’язання.

Провадження у справі вже відкрито.

Агентство Телевидения Новости