Пєсков заявив про неможливість діалогу з Києвом: яка причина

У Кремлі заявили, що не збираються домовлятися про мир, і в усьому звинуватили українську владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова пропагандистським ЗМІ.

Як заявив спікер Кремля, на сьогодні йому «важко уявити» можливість переговорів з Україною через нібито «терористичні дії Києва».

Ця теза базується на вигаданих звинуваченнях на адресу України і жодних доказів на підтвердження російська сторона не надала.

Пєсков також вкотре зробив брехливу заяву про те, що Україна «робить все, щоб загальмувати процес мирного врегулювання».

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