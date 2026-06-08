Чемпіонат світу з футболу 2026: вперше 48 команд

11 червня стартує найбільша подія у футболі – Чемпіонат світу 2026.

Він буде тривати по 19 липня, повідомляє УНІАН.

Цей турнір вже увійде в історію як наймасштабніший за весь час. Оскільки до цього в ЧС брали участь 32 команди, то зараз ця кількість розшириться до 48.

Відповідно, замість звичних 64 матчів уболівальники побачать 104 поєдинки.

Україна, нагадаємо, не братиме участі у цьому турнірі. «Жовто-сині» програли вирішальні матчі плей-оф за вихід на турнір.

Усі команди розділені на 12 груп по 4 учасники в кожній:

Група A: Мексика, Південна Африка, Південна Корея, ЧехіяГрупа B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, ШвейцаріяГрупа C: Бразилія, Гаїті, Марокко, ШотландіяГрупа D: Австралія, Парагвай, США, ТуреччинаГрупа E: Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао, НімеччинаГрупа F: Нідерланди, Туніс, Швеція, ЯпоніяГрупа G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова ЗеландіяГрупа H: Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай, ІспаніяГрупа I: Ірак, Норвегія, Сенегал, ФранціяГрупа J: Австрія, Алжир, Аргентина, ЙорданіяГрупа K: ДР Конго, Колумбія, Португалія, УзбекистанГрупа L: Англія, Гана, Панама, Хорватія

Цьогоріч в ЧС візьмуть участь відразу чотири дебютанти – Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан.

ФІФА встановила найбільший загальний призовий фонд в історії турніру у розмірі 727 мільйонів доларів. Для порівняння, фонд ЧС-2022 у Катарі складав 440 млн.

Агентство Телевидения Новости