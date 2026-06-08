На Харківщині успішно випробували перехоплювачі нового покоління

Бойове випробування на Харківщині пройшла новітня розробка – дрони-перехоплювачі нового покоління.

Про це повідомляє Міноборони.

«Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на безпілотник.

«Автономність – один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах», – зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зазначається, що наразі ведеться робота над прискоренням постачання цих безпілотників для Сил оборони. Частина протестованих зразків вже продемонструвала високу ефективність у складних умовах.

Агентство Телевидения Новости