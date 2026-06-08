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Окупанти вдарили КАБами по селах Писарівка та Рясне на Харківщині
Армія рф завдала ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, обійшлося без постраждалих. Водночас значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
У селі Писарівка внаслідок російської атаки повністю знищено будинок культури та амбулаторію. Також пошкоджено адмінбудівлю й три приватні будинки.
У селі Рясне пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та заклад охорони здоров’я.