На Харківщині російський FPV-дрон атакував авто з людьми: є поранена
FPV-дрон окупантів атакував цивільне авто на Харківщині: поранено жінку.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 8 червня близько 10:00 російські військові здійснили атаку FPV-дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою поблизу села Радькове Чугуївського району.
У момент удару в автівці перебувало подружжя. Ворожий безпілотник влучив у лобове скло транспортного засобу.
Внаслідок атаки 49-річна пасажирка отримала поранення.
Чоловік самостійно вивіз потерпілу до Харкова, де їй надали медичну допомогу. Стан жінки — середньої тяжкості.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).