На Харківщині російський FPV-дрон атакував авто з людьми: є поранена

FPV-дрон окупантів атакував цивільне авто на Харківщині: поранено жінку.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 8 червня близько 10:00 російські військові здійснили атаку FPV-дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою поблизу села Радькове Чугуївського району.

У момент удару в автівці перебувало подружжя. Ворожий безпілотник влучив у лобове скло транспортного засобу.

Внаслідок атаки 49-річна пасажирка отримала поранення.

Чоловік самостійно вивіз потерпілу до Харкова, де їй надали медичну допомогу. Стан жінки — середньої тяжкості.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости