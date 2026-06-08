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ДТП в Богодухівському районі: загинула жінка-пасажир, постраждала дитина і водій  

ДТП в Богодухівському районі: загинула жінка-пасажир, постраждала дитина і водій  

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня поблизу села Ясеневе на території Валківської громади.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

За попередніми даними, 72-річний водій автомобіля Fiat, рухаючись автодорогою «Київ–Харків–Довжанський» у напрямку Харкова, не впорався з керуванням.

У результаті автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у кювет.

За даними поліції, унаслідок аварії 72-річна дружина водія загинула. Також постраждали 7-річний онук та керманич автомобіля. Їх з травмами госпіталізували до харківської лікарні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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