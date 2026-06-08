Винуватиці резонансної ДТП Зайцевій відмовлено у достроковому звільненні

Учасниця смертельної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева наближається до завершення десятирічного терміну ув’язнення.

Як повідомляє видання ТСН із посиланням на власні джерела в пенітенціарній системі, нещодавно Зайцева намагалася домогтися умовно-дострокового звільнення, однак її клопотання не було задоволене.

За даними співрозмовників видання, наразі Зайцева продовжує відбувати покарання в одній із виправних установ на Сумщині. Раніше вона утримувалася в установі на Дніпропетровщині.

Джерела стверджують, що засуджена зверталася з проханням про умовно-дострокове звільнення, маючи позитивну характеристику та працюючи на виробництві в колонії. Проте суд не підтримав це клопотання.

Якщо ситуація не зміниться, Зайцева відбуде весь призначений термін і зможе вийти на волю лише 18 жовтня 2027 року.

Втім, навіть після звільнення Зайцева не зможе одразу повернутися за кермо. Згідно з вироком суду, окрім десяти років позбавлення волі, вона отримала додаткове покарання у вигляді трирічної заборони на керування транспортними засобами. Цей термін починає відраховуватися лише після звільнення.

Нагадаємо, сама ДТП сталася 18 жовтня 2017 року. Тоді загинули шестеро людей, ще декілька були шпиталізовані. Зайцева отримала 10 років в’язниці.

ДТП сталася на вулиці Сумській у центрі Харкова, коли позашляховик Lexus в’їхав у групу пішоходів, які стояли на тротуарі та чекали на зелений сигнал світлофора.

Агентство Телевидения Новости