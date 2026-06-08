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У Немишлянському районі Харкова відкрили стелу на честь загиблого захисника

У Немишлянському районі Харкова відкрили стелу на честь загиблого захисника

На Алеї Слави в Немишлянському районі відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної стели на честь полеглого захисника України, випускника ліцею №175 Віталія Ларікова.

Про це повідомляє міськрада.

Ларіков був старшим сержантом стрілецької роти. Загинув 19 вересня 2024 року в бою біля населеного пункту Водяне (Донецька область).

У заході взяли участь голова райадміністрації Тетяна Мироненко, родина військового, його побратими, друзі, педагоги та місцеві мешканці. Вони вшанували пам’ять героя хвилиною мовчання та поклали квіти.

Агентство Телевидения Новости

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