У Немишлянському районі Харкова відкрили стелу на честь загиблого захисника

На Алеї Слави в Немишлянському районі відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної стели на честь полеглого захисника України, випускника ліцею №175 Віталія Ларікова.

Про це повідомляє міськрада.

Ларіков був старшим сержантом стрілецької роти. Загинув 19 вересня 2024 року в бою біля населеного пункту Водяне (Донецька область).

У заході взяли участь голова райадміністрації Тетяна Мироненко, родина військового, його побратими, друзі, педагоги та місцеві мешканці. Вони вшанували пам’ять героя хвилиною мовчання та поклали квіти.

Агентство Телевидения Новости