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Шість атак окупантів з початку доби зупинили ЗСУ на Харківщині

Шість атак окупантів з початку доби зупинили ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 8.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 60 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана. П’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки, Закітного, Липівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Більш розширена інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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