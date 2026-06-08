Терехов: за тиждень росіяни вдарили по Харкову півсотні разів

Упродовж тижня Харків півсотні разів обстріляли окупанти.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

«Маємо майже пів сотні ударів за останні сім днів. Переважно запускав на нас «Шахеди», зокрема реактивні», – зазначив Терехов.

За його словами, під атакою росіян були Основ’янський, Слобідський, Київський, Холодногірський, Немишлянський, Салтівський райони. У Новобаварському районі були наслідки від падіння уламків.

«У власному будинку загинула жінка. Ще 26 людей зазнали поранень, серед них – одна дитина», – розповів Терехов.

Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 45 годин (29%), ніж загалом по області.

Агентство Телевидения Новости