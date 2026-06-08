Тролейбус №27 у Харкові тимчасово курсуватиме зі збільшеним інтервалом

Тролейбус №27 курсуватиме зі збільшеним інтервалом з 10:00 до 15:00 з 9 по 12 червня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі на вул. Холодногірській.

У зв’язку з цим, частина тролейбусів на маршруті №27 функціонуватиме за рахунок використання запасу автономного ходу, а інша частина курсуватиме за маршрутом №11.

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