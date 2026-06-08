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У Харкові з ночі ліквідують наслідки російського удару по поштовому терміналу

У Харкові з ночі ліквідують наслідки російського удару по поштовому терміналу

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу в Холодногірському районі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

З ночі рятувальники гасять пожежу, розчищають завали. Верхолази здійснюють демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будівлі.

На місці працюють підрозділи ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости

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