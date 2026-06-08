У Харкові п’яний водій намагався підкупити патрульних

Правоохоронці виявили водія, який був з ознаками алкогольного сп’яніння та намагався підкупити патрульних.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вдень, близько 15-ї години, на Гімназійній набережній патрульні зупинили авто Daewoo. Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.94 проміле, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму. З результатом громадянин був не згоден та відмовився проходити відповідний огляд в закладі охорони здоров’я.

За даними поліції, аби уникнути відповідальності, громадянин почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік відреагував збільшенням пропозиції в 300 доларів США та надалі збільшив суму до 30 000 гривень.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі правову оцінку його діям нададуть слідчі.

На водія інспектори склали адміністративний протокол за:◾️ ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування, а матеріали справи будуть передані до суду.

Агентство Телевидения Новости