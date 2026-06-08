У Харкові вогнеборці загасили пожежу у гаражному кооперативі

Рятувальники ліквідували загоряння у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

8 червня о 18:22 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у гаражному кооперативі в Слобідському районі Харкова.

На місце виклику було направлено чотири оперативних підрозділи ДСНС.

Горіли вісім гаражів на загальній площі 100 м кв. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на сусідні бокси.

За даними рятувальників, о 18:54 вогонь вдалось локалізувати, о 19:27 — остаточно ліквідувати.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости