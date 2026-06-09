Від Бердянська до Кремінної: історія бійця 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Гвардієць 5-ї Слобожанської бригади «Шрам» пройшов бої на Запорізькому та Кремінському напрямках. Військовий поділився спогадами про свій перший бій під Малою Токмачкою та першу контузію.

Історію захисника розповіли у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Нацгвардієць «Шрам» зустрів початок повномасштабного вторгнення рф у Бердянську, де проходив строкову службу. Після цього брав участь у боях на Запорізькому напрямку, зокрема в районах Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки та поблизу Енергодара.

За словами військового, один із найважчих спогадів пов’язаний із першим боєм біля Малої Токмачки.

«Перший мій бій був на позиціях біля Малої Токмачки. Наші позиції були у густій лісосмузі. Противник почав послідовно бити по кожній з них. Ми тільки рахували: Сова-1, Сова-2, Сова-3. Працювали дуже чітко, бо перед цим там пролетів дрон», – розповів «Шрам».

Під час обстрілів українські військові евакуйовували поранених. Гвардієць згадує, що тоді вперше побачив важкі поранення та відчув, що ситуація стає критичною. За його словами, він переконав побратима перейти до іншого укриття, хоча раніше командири попереджали бійців не перебувати всім в одному окопі.

«Нам же казали командири – не сидіть всі в одному окопі. Таки вмовив – перебігли, і хвилин через 10, наче все стало спокійно і я трохи висунувся, і тут же прилітає з танка. Мене закидує в окоп. Я відкриваю очі, а мій товариш – Віталік тільки губами щось каже, а я нічого не чую – це була моя перша контузія», – згадує військовий.

Пізніше бійці повернулися до попереднього укриття та побачили, що воно було завалене бетонними плитами. Згодом «Шрама» перевели до 5-ї Слобожанської бригади, де він продовжив виконувати бойові завдання, зокрема на Кремінському напрямку.

Агентство Телевидения Новости