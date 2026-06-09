Вагітна жінка та двоє чоловіків загинули під час атак рф на Харківщину, 27 людей постраждали

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Лозівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Росіяни застосували ракети, безпілотники різних типів і керовану авіацію. Внаслідок атак загинули троє людей, серед яких 22-річна вагітна жінка, ще 27 цивільних постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Уночі росіяни завдали удари по Харкову. Влучання відбулися на території Шевченківського та Холодногірського районів. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, офісне приміщення, підприємство, житлові будинки, автомобілі. Різних травм зазнали 16 людей, серед яких троє дітей віком один, 11 та 16 років.

Під масованим обстрілом цієї ночі перебували місто Чугуїв та Чугуївський район. Внаслідок ракетних ударів загинули 22-річна вагітна жінка та цивільні чоловіки 59 і 71 років. Постраждали дві жінки 45, 46 років та 45-річний чоловік. Їх з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. Крім того, внаслідок пережитого обстрілу троє місцевих жителів віком 65, 70 та 71 рік зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, гаражі, цивільні автівки. На місцях ударів зайнялись пожежі.

В результаті обстрілу у селі Хотімля зазнав поранення 32-річний цивільний чоловік. Зруйновано приватний будинок та паркан.

На території Вовчанської громади на автодорозі поблизу села Вишневе FPV-дрон влучив у цивільне авто. Поранено 49-річну жінку, яка самостійно евакуювалася з прифронтового населеного пункту. Постраждалу госпіталізували.

У Старосалтівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено будинок, вікна, стелю, господарчі споруди та паркан.

В селищі Великий Бурлук Куп’янського району відбулося влучання FPV-дрона біля службового автомобіля цивільного підприємства. Двоє чоловіків 40 і 39 дістали поранення. Постраждалих госпіталізували.

Через удари по селу Великі Хутори пошкоджено будинок та складське приміщення цивільного підприємства.

У Богодухівському районі окупанти били по населених пунктах Золочів, Івано-Шийчине, Братениця, Гур’їв, Богодухів. Зазнали руйнувань та пошкоджень будинки та автомобілі.

В селі Черкаські Тишки Харківського району дістав вибухове поранення 43-річний тракторист. Чоловіка доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости