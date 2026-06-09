На Харків йде гроза: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

У другій половині дня 9 червня в Харкові й області очікуються небезпечні погодні явища. Синоптики прогнозують грози, град і шквали зі швидкістю вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За прогнозом синоптиків, у другій половині дня та до кінця доби в місті очікуються грози, град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

По області прогнозуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У зв’язку з погіршенням погодних умов оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости