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На Харків йде гроза: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

На Харків йде гроза: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

У другій половині дня 9 червня в Харкові й області очікуються небезпечні погодні явища. Синоптики прогнозують грози, град і шквали зі швидкістю вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За прогнозом синоптиків, у другій половині дня та до кінця доби в місті очікуються грози, град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

По області прогнозуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У зв’язку з погіршенням погодних умов оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Агентство Телевидения Новости

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