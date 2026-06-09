Російський дрон вдарив по підприємству на Харківщині: фото з місця

Уранці 9 червня російський ударний безпілотник атакував Чугуївську громаду на Харківщині. Внаслідок влучання сталася пожежа на території приватного підприємства.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Клугино-Башкирівка російський ударний БпЛА влучив у виробничу будівлю на території приватного підприємства. Внаслідок атаки виникла пожежа площею 70 квадратних метрів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости