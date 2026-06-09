Сегодня 12:48
Просмотров: 75
Російський дрон вдарив по підприємству на Харківщині: фото з місця
Уранці 9 червня російський ударний безпілотник атакував Чугуївську громаду на Харківщині. Внаслідок влучання сталася пожежа на території приватного підприємства.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У селі Клугино-Башкирівка російський ударний БпЛА влучив у виробничу будівлю на території приватного підприємства. Внаслідок атаки виникла пожежа площею 70 квадратних метрів.
За попередніми даними, постраждалих немає.
До ліквідації наслідків обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.