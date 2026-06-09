Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:48
Просмотров: 75

Російський дрон вдарив по підприємству на Харківщині: фото з місця

Російський дрон вдарив по підприємству на Харківщині: фото з місця

Уранці 9 червня російський ударний безпілотник атакував Чугуївську громаду на Харківщині. Внаслідок влучання сталася пожежа на території приватного підприємства.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Клугино-Башкирівка російський ударний БпЛА влучив у виробничу будівлю на території приватного підприємства. Внаслідок атаки виникла пожежа площею 70 квадратних метрів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 