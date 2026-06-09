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У Чугуєві комунальники та волонтери усувають наслідки атаки росіян
Триває ліквідація наслідків обстрілу Чугуєва окупантами.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Поруч із рятувальниками та комунальними службами на місці працюють волонтери групи швидкого реагування», – зазначив Синєгубов.
За його словами, волонтерські команди допомагають закривати пошкоджені контури будівель, надають непродовольчі та будівельні набори, психологічну допомогу й юридичні консультації, зокрема щодо оформлення компенсацій за пошкоджене майно.
Також волонтери забезпечують людей гарячим харчуванням.