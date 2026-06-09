Потреба у догляді для відстрочки від мобілізації: на Харківщині затримано медсестру

Правоохоронці викрили 48-річну медичну сестру лікарні у Богодухові, яка вирішила нажитися на військовозобов’язаному місцевому мешканці та, шантажуючи його втратою права на відстрочку від призову, отримала неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення членами лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку травня 2026 року до медзакладу звернувся чоловік, аби з’ясувати порядок повторного проходження ЛКК для своєї літньої матері, яка має інвалідність II групи. Оскільки жінка не може самостійно пересуватися, вона мала отримати офіційне підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді — документ, що також є підставою для отримання її сином відстрочки від призову.

Медсестра, скориставшись ситуацією, запевнила чоловіка, що має зв’язки серед членів комісії та може посприяти у безперешкодному отриманні висновку. За «послугу» вимагала 1700 доларів США.

При цьому вона почала погрожувати створенням штучних перешкод в оформленні документів, наголосивши, що у разі відмови процедура затягнеться на невизначений термін через необхідність проходження додаткових медичних обстежень. Також зазначила, що без вчасного отримання висновку він втратить законне право на відстрочку від мобілізації та буде негайно призваний до лав ЗСУ.

Чоловік був змушений погодитися на висунуті вимоги.

Медикиня виконала свою частину домовленості — «клієнту» було надано вже готовий висновок про потребу у постійному сторонньому догляді.

8 червня правоохоронці затримали медсестру у порядку ст. 208 КПК України після отримання від «замовника» обумовленої суми коштів.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости