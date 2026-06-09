Податок на OLX та інші онлайн-платформи: Верховна Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада підтримала автоматичний обмін даними про доходи з цифрових платформ.

Документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів, повідомляє Судово-юридична газета.

Ухвалення Закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ.

Законопроєкт 15112-Д вводить до Податкового кодексу поняття «особи, яка здійснює діяльність згідно з правилами дистанційного продажу товарів». До них відносяться підприємства електронного інтерфейсу, тобто маркетплейси типу Amazon, eBay, Etsy, та посередники таких підприємств.

Ці суб’єкти стають ключовими ланками в ланцюгу оподаткування. Нерезиденти — оператори інтерфейсів зобов’язані вести детальні облікові записи дистанційних продажів відповідно до Митного кодексу.

Планується також запровадження нового підходу до оподаткування імпортованих товарів, придбаних через електронні торгові платформи. Зокрема, ПДВ буде застосовуватися до всіх таких товарів із нульового порогу вартості, тоді як раніше неоподатковуваний ліміт становив 150 євро.

Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ пропонується покласти на маркетплейси, а не на кінцевого покупця. У випадку, якщо платформа є нерезидентом, вона має призначити уповноваженого представника в Україні для взаємодії з податковими органами.

Для споживачів процес придбання товарів фактично не зміниться: ПДВ у розмірі 20% буде автоматично включатися у вартість товару на платформі, а порядок отримання посилок залишиться без змін.

Для дрібних продавців передбачено пільгу: якщо річний дохід від продажу товарів через цифрові платформи не перевищує еквівалент 2 тис. євро, такий дохід не оподатковуватиметься.

Агентство Телевидения Новости