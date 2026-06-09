Поблизу села Лютівка чоловік та жінка підірвалися на міні: поранених доставлено до лікарні

На Харківщині на міні підірвався мотоцикл з двома людьми.

9 червня о 14:20 до Золочівської лікарні доставлено постраждалих чоловіка та жінку, які рухаючись на мотоциклі поблизу села Лютівка Золочівської громади підірвались на мінно вибуховому пристрої.

Чоловік 26 років отримав вогнепальне осколкове поранення правої кисті, травматична ампутація переднього відділу правої стопи, вогнепальний перелом обох кісток правої гомілки, стан середній.

Жінка 34 років має поранення обличчя зліва з пошкодженням глазного яблука, травму суглобу лівої нижньої кінцівки, стан середній. Транспортний засіб знищено.

Агентство Телевидения Новости