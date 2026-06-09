Харків’янина засуджено до 7 років ув’язнення: під час застілля забив співмешканку до смерті

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Харкова 37-річного чоловіка визнано винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Злочин стався у березні 2025 року в будинку по вулиці Севастопольській у Харкові. Чоловік разом зі своєю співмешканкою розпивав алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої він завдав жінці численних ударів рукою по голові. Після цього він покинув будинок. Від отриманих травм 46-річна потерпіла померла на місці.

Тіло загиблої виявили знайомі, які прийшли до неї в гості. Вони негайно викликали правоохоронців.

На вирок чоловік очікував під вартою. У суді обвинувачений вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.

Суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Агентство Телевидения Новости