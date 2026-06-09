Кількість понівечених нічною атакою будівель у Харкові зросла
Комунальні служби продовжують усувати наслідки нічної атаки ворога.
Про це повідомляє міськрада.
Під час додаткового обстеження в Шевченківському районі фахівці КП «Житлокомсервіс» виявили нові пошкодження, тож кількість понівечених будівель зросла до 33.
Водночас працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківспецбуд» безперервно виконують аварійно-відновлювальні роботи.
Комунальники вже закрили 374 вибиті вікна у квартирах та 115 – у місцях загального користування, а також відновили контури 149 балконів.
На місцях нічних ударів також працюють аварійні бригади СКП «Харківзеленбуд». Комунальники розчищають території та забезпечують безперешкодний доступ рятувальників і ремонтних служб до пошкоджених будинків.
Сьогодні фахівці вже зрізали вісім аварійних дерев та вісім великих гілок.