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Кількість понівечених нічною атакою будівель у Харкові зросла

Кількість понівечених нічною атакою будівель у Харкові зросла

Комунальні служби продовжують усувати наслідки нічної атаки ворога.

Про це повідомляє міськрада.

Під час додаткового обстеження в Шевченківському районі фахівці КП «Житлокомсервіс» виявили нові пошкодження, тож кількість понівечених будівель зросла до 33.

Водночас працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківспецбуд» безперервно виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Комунальники вже закрили 374 вибиті вікна у квартирах та 115 – у місцях загального користування, а також відновили контури 149 балконів.

На місцях нічних ударів також працюють аварійні бригади СКП «Харківзеленбуд». Комунальники розчищають території та забезпечують безперешкодний доступ рятувальників і ремонтних служб до пошкоджених будинків.

Сьогодні фахівці вже зрізали вісім аварійних дерев та вісім великих гілок.

Агентство Телевидения Новости

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