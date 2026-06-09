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Окупанти вдарили по готелю у Чугуєві, де проживали дорожники

Окупанти вдарили по готелю у Чугуєві, де проживали дорожники

На Харківщині російська армія поцілила в готель. У будівлі мешкали дорожники, які відновлювали інфраструктуру регіону.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«У ніч проти вівторка російські війська завдали чергового удару по Чугуєву. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень готель, у якому проживала бригада працівників підрядної організації «Автострада», що наразі виконує роботи з нанесення дорожньої розмітки на автомобільних дорогах державного значення Харківської області», – йдеться у повідомленні.

За даними дорожників, ударною хвилею та уламками пошкоджено спеціалізовану техніку, транспортні засоби, обладнання та майно підприємства.

Під час атаки працівники перебували в готелі. У кількох членів бригади зафіксовано гостру реакцію на стрес.

За даними пресслужби компанії, попри значні пошкодження майна та техніки, найголовніше – обійшлося без фізично травмованих. Усі працівники бригади залишилися живими.

Агентство Телевидения Новости

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